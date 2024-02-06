Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü.

        Kurupelit Toplu Konutları 185. binada ikamet eden Muradiye T. (30), apartmanın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda ağır yaralanan Muradiye T, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Muradiye T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Samsun'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Samsun'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı
        Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
        Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
        Samsun'da 54 bin 800 makaron ele geçirildi
        Samsun'da 54 bin 800 makaron ele geçirildi
        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
        Samsun'da aranan 37 kişi yakalandı
        Samsun'da aranan 37 kişi yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran kişi yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran kişi yakalandı