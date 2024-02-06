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        Samsun'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:40
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        Samsun'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Erdem K. (19) yönetimindeki 55 JK 659 plakalı motosiklet, Büyük Cami Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan Mahmut Rahmi Osmanoğlu (50) ile Yakup İlhan'a (69) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Osmanoğlu ve İlhan, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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