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        Samsun'da depremde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlene programlarda, Kahramanmaraş merkezli depremin birinci yılında hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:19
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        Samsun'da depremde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlene programlarda, Kahramanmaraş merkezli depremin birinci yılında hayatını kaybedenler anıldı.

        Asarcık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Şehit Ali Haydar Bengi Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu mescidinde sabah namazı kılındı, Miraç Kandilinin gelişi kutlandı ve deprem şehitleri için dua edildi.

        İlçe Kaymakamı Hakan Köksal, kamu çalışanları ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Sabah Namazı Buluşması" sonrası hafızlık öğrencilerine kahvaltı ikram edildi.

        Öğle namazı sonrası Asarcık Gençlik Merkezi konferans salonunda mevlit programı gerçekleştirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde hayatını kaybedenler rahmetle anılırken yaralılar için de dua edildi. Mevlit sonrası katılımcılara helva ikram edildi.

        Yatsı namazı sonrası ise Ulu Cami'de düzenlenecek kandil programında da depremzedelerin dualarla anılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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