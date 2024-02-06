Samsun'da depremde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi

Yatsı namazı sonrası ise Ulu Cami'de düzenlenecek kandil programında da depremzedelerin dualarla anılacağı bildirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde hayatını kaybedenler rahmetle anılırken yaralılar için de dua edildi. Mevlit sonrası katılımcılara helva ikram edildi.

Asarcık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Şehit Ali Haydar Bengi Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu mescidinde sabah namazı kılındı, Miraç Kandilinin gelişi kutlandı ve deprem şehitleri için dua edildi.

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