Samsun'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan K. (32) idaresindeki 55 GL 958 plakalı hafif ticari araç, Yenikaracalı Mahallesi’nde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.
Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Umut D. (31), Ferhat Ç. (51) ve Yunus Öztürk (29) yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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