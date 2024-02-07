Samsun'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Umut D. (31), Ferhat Ç. (51) ve Yunus Öztürk (29) yaralandı.

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