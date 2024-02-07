Samsun'da silahlı kavgada vurulan kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Denizevleri Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda T.E.T. (23) ile U.D. (24) arasında tartışma çıktı.

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