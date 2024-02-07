Samsun'da silahlı kavgada vurulan kişi yaralandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde silahlı kavgada vurulan kişi yaralandı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde silahlı kavgada vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizevleri Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda T.E.T. (23) ile U.D. (24) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada U.D, tüfekle ateş ettiği T.E.T'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı kısa sürede suç aleti tüfekle yakaladı.
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