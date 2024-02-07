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        Samsun'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobiliyle tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:40
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        Samsun'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobiliyle tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı.

        Samsun yönüne giden Sinan B. idaresindeki 55 FB 084 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba otogar mevkisinde, önünde seyreden Cafer Y. idaresindeki 19 ACJ 040 plakalı tırın 19 AAL 771 plakalı dorsesine çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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