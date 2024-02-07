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        Samsun'da trafikte kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:50 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:11
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        Samsun'da trafikte kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

        Akbey Sipahi (76) yönetimindeki 55 NL 148 plakalı otomobil, Hacınabi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, İlkay Yaman'ın (25) kullandığı 55 NT 459 plakalı kamyonete çarparak durdu.

        Otomobil sürücüsünü direksiyon başında baygın görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekibince, ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılan sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        Sipahi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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