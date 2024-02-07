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        Belediye Başkanı Kılıç'tan depremde yakınlarını kaybeden aileye ziyaret

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde depremde yakınlarını kaybeden aileleri yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:36
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        Belediye Başkanı Kılıç'tan depremde yakınlarını kaybeden aileye ziyaret
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        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde depremde yakınlarını kaybeden aileleri yalnız bırakmadı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kılıç, Hatay'da eşi Ayşe Aslan, kızları Erva ve Mina Aslan'la göçük altında kalarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yasin Aslan'ın Aktekke Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

        Kılıç, "Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiğimiz canların acısını ilk günkü gibi derinden hissediyoruz. Kayıplarımızı ne unuttuk ne de acımız azaldı. Milletçe tarihimizin en üzücü olaylarından birini yaşadık. Böylesine büyük ve elim bir olayda birlik ve beraberliğimize sığındık. Birbirimizden güç aldık. Depremin açtığı yaraları yine birlikte sardık. Sarmaya da devam ediyoruz." dedi.

        Asrın felaketinde asrın birlikteliğinin yaşandığını ifade eden Kılıç, “Biz yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusu çok güçlü bir milletiz. Depremin ilk saatinden itibaren bize ihtiyaç duyulan her alanda depremzedelerimizin yanlarındaydık. Bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. 11 ilimizi derinden etkileyen bu acı felaketin yıl dönümünde kaybettiğimiz bütün canlarımızı rahmetle anıyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

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