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        Samsun'da gece asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Bafra'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Asayiş Timleri ekiplerince ortak denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 01:22 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:22
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        Samsun'da gece asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
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        Bafra'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Asayiş Timleri ekiplerince ortak denetim gerçekleştirildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda emniyet kemeri, telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf, yolcu otobüsleri ve belge denetimi yaptı.

        Kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 86 araçla sürücüleri kontrol edildi.

        Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetimde 23 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için 29 bin lira ceza işlemi uyguladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de yol asayiş uygulamasında, aranan şahıslara yönelik 69 aracı kontrol ederken 471 kişiye ise GBT kontrolü yaptı.

        Uygulamalarda 2 yoklama kaçağı yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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