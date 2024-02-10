Samsun'da gece asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de yol asayiş uygulamasında, aranan şahıslara yönelik 69 aracı kontrol ederken 471 kişiye ise GBT kontrolü yaptı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetimde 23 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için 29 bin lira ceza işlemi uyguladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda emniyet kemeri, telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf, yolcu otobüsleri ve belge denetimi yaptı.

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