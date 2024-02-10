Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, M.S. ile T.O'nun üzerleri ve araçlarında yaptıkları aramada, 164 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.