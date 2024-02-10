Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, M.S. ile T.O'nun üzerleri ve araçlarında yaptıkları aramada, 164 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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