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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:59
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, M.S. ile T.O'nun üzerleri ve araçlarında yaptıkları aramada, 164 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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