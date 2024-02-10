Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 80 tabanca fişeği ile kenevir tohumları ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, M.S. ve G.S'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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