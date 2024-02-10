Samsun'da şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor
Samsun'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkarttı.
Samsun'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkarttı.
Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde güneşli havada vakit geçirdi.
Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda yürüyüş yaptı. Çocuklar parklarda oyun oynayarak güzel havanın keyfini çıkarttı.
Samsun'da hava sıcaklıklarının 14 Şubat Çarşamba gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
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