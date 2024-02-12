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        Samsun'da bir kişi tarlada ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:59 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:59
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        Samsun'da bir kişi tarlada ölü bulundu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tarlasında ölü bulundu.

        Burunca Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuk babası Ünal Yılmaz'ın (57), tarlasında yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yılmaz'ın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yapılan incelemelerde Yılmaz'ın ölümüyle ilgili şüpheli bulguya rastlanmadığı, cenazesinin Kolay Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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