Samsun'da bir kişi tarlada ölü bulundu

Yapılan incelemelerde Yılmaz'ın ölümüyle ilgili şüpheli bulguya rastlanmadığı, cenazesinin Kolay Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Burunca Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuk babası Ünal Yılmaz'ın (57), tarlasında yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

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