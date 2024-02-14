Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Murat Öztürk (30) idaresindeki 51 ABT 843 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Memduhiye Mahallesi mevkiinde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Özlem Ünaldı Öztürk (26) ve Aras Öztürk (3) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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