Samsun'da bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çay Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ile 4 kartuş, şarjör, 43 tabanca fişeği, 1,76 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir zanlı gözaltına alındı.