Yakakent Belediyesince WhatsApp destek hattı kuruldu

Yakakent Belediyesi, vatandaşlarla daha hızlı ve etkin iletişim kurmak, talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla WhatsApp destek hattını hizmete sundu.

Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu tarafından hayata geçirilen uygulama ile Yakakent'te yaşayanlar talep, şikayet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık iletebilecek.

Yakakent Belediyesine ulaşmak isteyenler, "0553 362 61 62" numaralı hattan WhatsApp uygulaması ile belediye yetkililerine şikayet, talep ve önerilerini fotoğraf, video ve yazılı olarak aktarabilecek.