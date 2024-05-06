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        Samsunspor, Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili açıklama yaptı

        Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçından sonra Çarşamba ilçesinde iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 23:03 Güncelleme: 06.05.2024 - 23:03
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        Samsunspor, Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili açıklama yaptı
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        Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçından sonra Çarşamba ilçesinde iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, taraftarların 2023 ve 2024 sezonu boyunca her koşulda kendi kulübünün ve takımının yanında durduğu belirtildi.

        Taraftarların Samsun'a gelen tüm rakip takım taraftarına centilmence davrandığı ve misafirlerini kentte en iyi şekilde ağırladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ancak, kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka sonrası, Çarşamba ilçemizde bir saldırı olayı gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan olaylar sonrasında meşru müdafaada bulunan 2 taraftarımız emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Hukukun üstünlüğüne inanan kulübümüz, gözaltına alınan iki taraftarımız serbest kalıncaya kadar konunun takipçisi olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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