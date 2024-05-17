Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu

        Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp, 25 Mayıs 1919'da Havza'ya geldikten sonra Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçeden ayrılana kadar karargah olarak kullandığı dönemin Mesudiye Oteli, 1922 yılında satın alınmış, Atatürk'ün çalışma odasının dışındaki bölümü Havza Belediyesi hizmet binası olarak kullanılmıştı.

        Daha sonra 1984 yılında boşaltılan bina 1994 yılında İl Özel İdaresinin desteğiyle Havza Kaymakamlığınca tadilattan geçirilerek ziyarete açıldı. Bina, yapılan restorasyonun ardından 25 Mayıs 2002'de Havza Atatürk Evi adıyla müze olarak hizmete açıldı.

        İçinde Atatürk'ün balmumu heykeli, o dönem kullandığı eşyalar, Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı Forsu gibi eserlerin sergilendiği Havza Atatürk Evi, Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Havza Atatürk Evi'ni 1 Mayıs-17 Mayıs tarihlerinde 1750 kişi ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        Yıldız Holding 13.5 milyar dolar ciroya ulaştı
        Yıldız Holding 13.5 milyar dolar ciroya ulaştı
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        HPV aşısı rahim ağzı kanserini 'yüzde 90 önlüyor'
        HPV aşısı rahim ağzı kanserini 'yüzde 90 önlüyor'
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar

        Benzer Haberler

        Engelliler Haftası'nda 1 günlüğüne asker oldular
        Engelliler Haftası'nda 1 günlüğüne asker oldular
        19 Mayıs ilçesinde futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi
        19 Mayıs ilçesinde futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi
        Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını yaptı
        Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını yaptı
        Samsun'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı serbest...
        Samsun'da iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı serbest...
        Samsun'da Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının yeniden tasarlanan kıyaf...
        Samsun'da Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının yeniden tasarlanan kıyaf...
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı