Havza Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu
Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Atatürk Evi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp, 25 Mayıs 1919'da Havza'ya geldikten sonra Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçeden ayrılana kadar karargah olarak kullandığı dönemin Mesudiye Oteli, 1922 yılında satın alınmış, Atatürk'ün çalışma odasının dışındaki bölümü Havza Belediyesi hizmet binası olarak kullanılmıştı.
Daha sonra 1984 yılında boşaltılan bina 1994 yılında İl Özel İdaresinin desteğiyle Havza Kaymakamlığınca tadilattan geçirilerek ziyarete açıldı. Bina, yapılan restorasyonun ardından 25 Mayıs 2002'de Havza Atatürk Evi adıyla müze olarak hizmete açıldı.
İçinde Atatürk'ün balmumu heykeli, o dönem kullandığı eşyalar, Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı Forsu gibi eserlerin sergilendiği Havza Atatürk Evi, Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.
Havza Atatürk Evi'ni 1 Mayıs-17 Mayıs tarihlerinde 1750 kişi ziyaret etti.
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