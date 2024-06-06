Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Evde yapılan aramada 421 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Karasamsun Mahallesi'nde bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

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