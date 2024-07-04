OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Okul birincisi Emin Çetinkaya'nın konuşmasının ardından başarılı öğrencilere hediyeleri ve başarılı belgeleri ile mezun öğrencilere diplomaları verildi.

Ülkenin kalkınabilmesi için yetişmiş ara insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Aydemir, "Bundan yola çıkılarak kurulmuş olan yüksekokulumuzda tüm derslerini başararak diploma almaya hak kazandınız. İlerideki başarılarınız bizlere gurur kaynağı olacaktır. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulundan mezun olan 350 öğrenci için tören düzenlendi.

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