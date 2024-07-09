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        OMÜ İletişim ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:45
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        OMÜ İletişim ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, 8. dönem mezunlarını verdiklerini söyledi.

        Mezunlara başarılı dileğinde bulunan Bekiroğlu, "Önceki dönem mezunlarımıza baktığımızda TRT, Anadolu Ajansında, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, kamu kurumlarının ilgili birimlerde, sinema ve dizi sektöründe çalışan çok sayıda mezunumuz var. Öyle bir fakülteden, bilim dalından mezun oluyorsunuz ki demokrasilerde medyaya, yasama, yürütme ve yargından sonra dördüncü güç rolü atfediliyor. Sinema da yedinci sanat olarak nitelendiriliyor." ifadelerini kullandı.

        İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu da mezun öğrencileri tebrik ederek, yeni hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

        Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise her şeyin başının iletişim olduğunu vurgulayarak, "Milli kültür ve kimlik olmadan bir yere varılamaz. Onun için kendi değerlerimize, özellikle ailemize sahip çıkarak milli kimliğimizi korumak önemlidir. Kökler sağlam olursa, temel sağlam olursa, üstüne yapacağımız bina da sağlam olur." dedi.

        Mezun öğrenciler adına da konuşma yapılan törende dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

        Daha sonra mezuniyet yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

        Törene Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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