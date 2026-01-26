Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Adem Başar seçildi

        –Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaflar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:03 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Adem Başar seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaflar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu’nda düzenlenen genel kurulda, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Adem Başar, yeniden başkanlığa seçildi.


        Başkan Adem Başar, konuşmasında, görev süresi boyunca şoför esnafının sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


        Genel kurula; Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, İYİ Parti İlçe Başkanı Ramazan Yanar, Saadet Partisi İlçe Başkanı Veysel Bozdemir, Esnaf, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan ve üyeler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"

        Benzer Haberler

        Samsun'da motosikletle otomobilin çarpışması sonu 1 kişi yaralandı
        Samsun'da motosikletle otomobilin çarpışması sonu 1 kişi yaralandı
        Samsunspor Bocce Takımı'ndan yeni başarı
        Samsunspor Bocce Takımı'ndan yeni başarı
        Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın yakalandı Genç kadının yakalanmad...
        Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın yakalandı Genç kadının yakalanmad...
        Polise küfürlü paylaşımda bulunan kadın, gözaltına alındı
        Polise küfürlü paylaşımda bulunan kadın, gözaltına alındı
        Samsun'da çıplak halde caddede dolaşan şahıs gözaltına alındı Polis tarafın...
        Samsun'da çıplak halde caddede dolaşan şahıs gözaltına alındı Polis tarafın...
        Samsun'da "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yapıldı
        Samsun'da "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yapıldı