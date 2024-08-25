Vezirköprü'de örtü yangını

Karadoruk Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan örtü yangınına Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri ile çevre mahallelerden vatandaşlar müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.