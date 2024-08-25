Vezirköprü'de örtü yangını
Vezirköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Vezirköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Karadoruk Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan örtü yangınına Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri ile çevre mahallelerden vatandaşlar müdahale etti.
Kaymakam Özgür Kaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak yetililerden bilgi aldı.
Kısa sürede kontrol atına alınan yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yaklaşık 50 dönümlük ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi.
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