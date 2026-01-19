Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'dan 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:43
        Samsun'dan 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.K. (17) ve A.E.D'yi (17) bıçakla yaralayan E.K. (16), olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkartılan E.K. (16) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
















