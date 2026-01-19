Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan 20 Ocak mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan 20 Ocak mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, Türk futbolunun en acı günlerinden biri olarak hafızalara kazınan 20 Ocak'ın, Samsun için derin bir hüzün ve vefa günü olduğunu belirtti.

        Samsunspor kafilesini deplasmana götüren otobüsün 20 Ocak 1989'da geçirdiği elim kazanın 37. yıl dönümünde acının ilk günkü gibi hissedildiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Türk futbolunun en acı günlerinden biri olarak kayıtlara geçen 20 Ocak’ta meydana gelen kazada yitirdiğimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan’ı rahmetle anıyorum. O elim kazada yaralanan ve 2021 yılında ebediyete irtihal eden efsane futbolcumuz Emin Kar’ı da rahmetle yad ediyor, yaralanan sporcularımıza ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Karaaslan, 20 Ocak'ın Samsunspor camiası ve Samsun halkı için sadece bir acı değil, aynı zamanda güçlü bir vefa duygusunu da temsil ettiğini ifade ederek, hayatını kaybeden isimlerin anısının Samsunspor'un mücadelesinde ve şehrin hafızasında yaşamaya devam edeceğini belirtti.

        Samsunspor'un bugün daha güçlü hedeflerle yoluna devam ettiğine dikkati çeken Karaaslan, "Kurulduğu günden bu yana şehrimize sayısız gurur yaşatan Samsunspor, sporcularından teknik ekibine, taraftarlarından yöneticilerine kadar milyonlarca yüreğin birlikteliğiyle başarılarına yenilerini eklemek için azimle çalışmaktadır. Süper Lig'de ve Avrupa’da mücadelesini sürdüren, her maça 1989 ruhuyla çıkan takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 bin 600 sentetik ecza hap ele geçiril...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 bin 600 sentetik ecza hap ele geçiril...
        Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        OMÜ kick boksta Türkiye kürsüsünde: 1 altın, 1 bronz
        OMÜ kick boksta Türkiye kürsüsünde: 1 altın, 1 bronz
        Canik'te depreme dayanıksız 2 bin 864 bağımsız birime neşter
        Canik'te depreme dayanıksız 2 bin 864 bağımsız birime neşter
        Binanın çatı katı alev alev yandı
        Binanın çatı katı alev alev yandı
        Samsun'da geçen yıl mesleki eğitim kurumlarında 295 milyon lira ciro elde e...
        Samsun'da geçen yıl mesleki eğitim kurumlarında 295 milyon lira ciro elde e...