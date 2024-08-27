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        Samsun'da bir araçta 700 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'da bir araçta 700 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:55
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        Samsun'da bir araçta 700 litre etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'da bir araçta 700 litre etil alkol ele geçirildi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli bir araçta arama yaptı.

        Aramada 700 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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