Samsun'da bir araçta 700 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da bir araçta 700 litre etil alkol ele geçirildi.
Samsun'da bir araçta 700 litre etil alkol ele geçirildi.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli bir araçta arama yaptı.
Aramada 700 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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