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        OMÜ'de 2024-2025 akademik yılı oryantasyon programı düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 2024-2025 akademik yılında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:48
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        OMÜ'de 2024-2025 akademik yılı oryantasyon programı düzenlendi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 2024-2025 akademik yılında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

        Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ'ye gelen öğrencilerin isabetli kararlar verdiklerini ve en iyi şekilde yetişmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Oryantasyon programı ile OMÜ'ye yeni gelen öğrencilerin üniversite ve Samsun hakkında bilgi sahibi olabileceklerini bildiren Aydın, "Oryantasyon programı yeni öğrencilerin yabancılık çekmemesi, iş ve işlemlerinizle ilgili sıkıntı yaşamamanız için hazırlandı. Taleplerinizin mutlaka değerlendirileceğinden emin olabilirsiniz. Herhangi bir sorun veya mağduriyet yaşamamanız için öğrenciliğiniz süresince lütfen ilgili prosedürleri, duyuruları ve yapmanız gereken iş ve işlemleri iyi takip ediniz ve zamanında yapınız." dedi.

        Üniversitede öğrencilerin sahip oldukları haklar, imkanlar ve hizmetlerin olduğunu söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

        "Üniversite öğrencisi olarak kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluklarınız olduğunu da unutmayınız. Bu noktada göstereceğiniz hassasiyet, OMÜ'nün hayata atılmaya hazır, iyi yetişmiş, alanınızın nitelikli bir mezunu olarak alanınızı tamamlamanızı sağlayacaktır. Ülkemizin geleceği, milletimizin ümidi sevgili gençler; OMÜ ailesine tekrar hoş geldiniz, burada iyi yetişmiş olarak ve güzel anılar biriktirerek sağlık ve selametle mezun olmanızı diliyorum."

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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