Evlerde saklanan uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda narkotik dedektör köpeği "Tahra" desteğinde arama yaptı. Aramalarda, evlerde saklanan 8 kilo 571 gram kubar esrar, ⁠4 sentetik ecza hapı, ⁠6 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ⁠ruhsatsız tabanca ve ⁠350 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Samsun'da bazı evlerde "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

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