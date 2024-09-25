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        Evlerde saklanan uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı

        Samsun'da bazı evlerde "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:11
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        Evlerde saklanan uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı
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        Samsun'da bazı evlerde "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda narkotik dedektör köpeği "Tahra" desteğinde arama yaptı. Aramalarda, evlerde saklanan 8 kilo 571 gram kubar esrar, ⁠4 sentetik ecza hapı, ⁠6 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ⁠ruhsatsız tabanca ve ⁠350 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler F.E.Y. (32), M.A.Y. (23), A.H. (51) ve U.H. (29) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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