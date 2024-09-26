"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, Türkiye'de farklı limanlara uğradıktan sonra Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 1100 yolcu ile 449 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

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