"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi
Çoğunluğu Rus turistlerin bulunduğu Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.
Çoğunluğu Rus turistlerin bulunduğu Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, Türkiye'de farklı limanlara uğradıktan sonra Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 1100 yolcu ile 449 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.
Kent merkezindeki tarihi mekanları, alışveriş merkezlerini gezecek turistler Amasya'ya da geçecek.
Geminin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.
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