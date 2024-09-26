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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi

        Çoğunluğu Rus turistlerin bulunduğu Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:46
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi
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        Çoğunluğu Rus turistlerin bulunduğu Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, Türkiye'de farklı limanlara uğradıktan sonra Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 1100 yolcu ile 449 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

        Kent merkezindeki tarihi mekanları, alışveriş merkezlerini gezecek turistler Amasya'ya da geçecek.

        Geminin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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