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        Yakakent'te ada çayının ikinci hasadına başlandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde yetiştirilen ada çayının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:26
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        Yakakent'te ada çayının ikinci hasadına başlandı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde yetiştirilen ada çayının hasadına başlandı.

        Yakakent Kaymakamlığı tarafından ürün çeşitliliğinin artırılması, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla teşvik edilen ada çayı, bu yıl ikinci kez hasat ediliyor.

        Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yaptığı açıklamada, ada çayının yılda iki üç kez hasat edilebildiğine dikkati çekerek, "Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin başında gelen ada çayı, ticari anlamda çiftçilerimize ciddi oranda katma değer sağlıyor. Üreticilerin de aile ekonomisine katkı yapıyor. Ürün çeşitliliğinin artırılması, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla dikimini yaptığımız ada çayının bu yıl ikinci hasadını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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