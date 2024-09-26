Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri A.G'nin ikametinde yaptıkları aramada, ⁠2 ruhsatsız tabanca, parçalı halde ruhsatsız tabanca, ⁠5 fişek, tabanca namlusu, ⁠170 sentetik ecza, paket halinde 5 gram sentetik uyuşturucu ile muşta ele geçirdi.

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