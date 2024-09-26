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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:02
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 1143 sentetik ecza ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan Ö.K. emniyete götürüldü.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri A.G'nin ikametinde yaptıkları aramada, ⁠2 ruhsatsız tabanca, parçalı halde ruhsatsız tabanca, ⁠5 fişek, tabanca namlusu, ⁠170 sentetik ecza, paket halinde 5 gram sentetik uyuşturucu ile muşta ele geçirdi.

        Operasyonda A.G. ve şüpheliyle bağlantısı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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