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        Samsun'da arı sokan tır şoförü kaza yaptı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan tırın şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:00
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        Samsun'da arı sokan tır şoförü kaza yaptı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan tırın şoförü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı tırı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.

        Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

        Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.

        Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

        Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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