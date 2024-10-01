Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları iki aracı Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

        Araçlarda arama yapan ekipler, 510 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.S.Ü. (39), A.B.( 50) ve Y.T. (27) emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!
        İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...

        Benzer Haberler

        Polis memurunun evinden silah ve ziynet eşyası çalan 4 zanlı yakalandı
        Polis memurunun evinden silah ve ziynet eşyası çalan 4 zanlı yakalandı
        Sosyal medya içerik üreticileri Yakakent'in turistik yerlerini gezdi
        Sosyal medya içerik üreticileri Yakakent'in turistik yerlerini gezdi
        Tesadüfen bulunan 2 bin yıllık mozaik, 30 yıl sonra sergilendi
        Tesadüfen bulunan 2 bin yıllık mozaik, 30 yıl sonra sergilendi
        Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçının cesedi bulundu
        Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçının cesedi bulundu
        Alabora olan tekneden düşüp kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
        Alabora olan tekneden düşüp kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
        Samsun'da cami ve belediye hoparlörlerinden sağanak uyarısı
        Samsun'da cami ve belediye hoparlörlerinden sağanak uyarısı