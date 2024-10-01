Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları iki aracı Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.
Araçlarda arama yapan ekipler, 510 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.S.Ü. (39), A.B.( 50) ve Y.T. (27) emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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