Ladik'te Dünya Yaşlılar Günü kutlandı

Samsun'un Ladik ilçesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ladik Belediyesi Ambarhan Restoran'da Ladik Kemal Kaplan Huzurevince düzenlenen programda yaşlılarla birlikte pasta kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, yaşlıların varlığı ve verdikleri emek dolayısıyla baştacı olduklarını belirterek, "Ülkeye yaptığınız hizmetler ile dinlenmeye çekilen yaşlılarımız için şimdi görev bize düşüyor. Sizlerin mutlu olduğunuzu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bizler de her geçen gün kalitemizi artırarak sizlere daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz." dedi.