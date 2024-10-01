Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı

Kul, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu değerli projeye katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum. Eğitim adına atılan her adım, ilçemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.

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