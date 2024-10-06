Samsun'da kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişiye para cezası
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişiye para cezası kesildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişiye para cezası kesildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kıraathaneye, kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenlendi.
Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye para cezası kesilirken, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 100 liraya el konuldu.
Ayrıca iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.
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