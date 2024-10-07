Samsun'da kalp krizi geçiren kişiye ambulans helikopterle müdahale edildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter sevk edildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter sevk edildi.
Sabah erken saatlerde, göğüs ağrısı nedeniyle Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvuran 64 yaşındaki Fedai Tiryaki'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Tiryaki, ilçe stadyumundan ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.
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