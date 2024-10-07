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        Samsunspor tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

        İLYAS GÜN - Tredyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyetle 18 puan topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:10
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        Samsunspor tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı
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        İLYAS GÜN - Tredyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyetle 18 puan topladı.

        Samsunspor, profesyonel liglere ilk kez 1965-66 sezonunda adım attı. 1969-70 sezonunda bugünkü adı Süper Lig olan 1 Lig'de ilk sezonunu geçiren Karadeniz ekibi, sezonu 6. sırada tamamlayarak ve bu ligde yer alan Karadeniz bölgesinin ilk takımı oldu.

        Beş sezon boyunca bu ligde mücadele ettikten sonra ise 1974-75 sezonunda ligde düşen Samsun ekibinin inişli çıkışlı dönemleri başladı. Süper Lig'de 59 yıllık tarihinde 19 sezon mücadele etme şansı bulan Samsunspor, lige en iyi başlangıcını 1987-1988 sezonda yaptı. Ligin ilk 8 haftasına 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, 36 yıl sonra rekorunu kırdı.

        - Alman teknik direktör Reis, 2,25 puan ortalaması yakaladı

        Geçen sezon ilk 8 hafta sonunda hanesine sadece 1 puan yazdıran Samsun ekibi, sezona Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşarak başladı.

        FIFA'nın 2 dönem yasağı nedeniyle transferden yoksun şekilde sezona başlayan kırmızı-beyazlılar, Reis yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

        Peş peşe oynadığı 2 deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Samsun ekibi, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Daha sonra seri galibiyetler almaya başlayan Samsun ekibi, RAMS Başakşehinr'i 2-0, Çaykur Rizespor'u 1-0, Göztepe'yi 4-3 ve son olarak da Adana Demirspor'u 3-1 yenmeyi başardı.

        Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde hanesine ilk 8 maç sonucunda 18 puan yazdıran Samsunspor, tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Alman teknik adam ise 2,25 puan ortalaması ile başarı yakaladı.

        - Gol yükünü Ntcham çekti

        Karadeniz ekibi, oynadığı 8 maçta kalesinde 7 gol görürken, 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu Olivier Ntcham, 4 golle takımın en fazla gol atan futbolcusu oldu.

        Samsun ekibinde Marius Mouandilmadji 3, Arbnor Muja ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Karadeniz ekibinde, Van Drongelen, Kıngsley Schinler, Landry Dimata, Soner Aydoğru, Carlo Holse birer gol atma başarısını gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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