Samsunspor tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

İLYAS GÜN - Tredyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyetle 18 puan topladı.

Samsunspor, profesyonel liglere ilk kez 1965-66 sezonunda adım attı. 1969-70 sezonunda bugünkü adı Süper Lig olan 1 Lig'de ilk sezonunu geçiren Karadeniz ekibi, sezonu 6. sırada tamamlayarak ve bu ligde yer alan Karadeniz bölgesinin ilk takımı oldu.

Beş sezon boyunca bu ligde mücadele ettikten sonra ise 1974-75 sezonunda ligde düşen Samsun ekibinin inişli çıkışlı dönemleri başladı. Süper Lig'de 59 yıllık tarihinde 19 sezon mücadele etme şansı bulan Samsunspor, lige en iyi başlangıcını 1987-1988 sezonda yaptı. Ligin ilk 8 haftasına 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, 36 yıl sonra rekorunu kırdı.

- Alman teknik direktör Reis, 2,25 puan ortalaması yakaladı Geçen sezon ilk 8 hafta sonunda hanesine sadece 1 puan yazdıran Samsun ekibi, sezona Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşarak başladı. FIFA'nın 2 dönem yasağı nedeniyle transferden yoksun şekilde sezona başlayan kırmızı-beyazlılar, Reis yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Peş peşe oynadığı 2 deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Samsun ekibi, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Daha sonra seri galibiyetler almaya başlayan Samsun ekibi, RAMS Başakşehinr'i 2-0, Çaykur Rizespor'u 1-0, Göztepe'yi 4-3 ve son olarak da Adana Demirspor'u 3-1 yenmeyi başardı.