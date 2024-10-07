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        Samsun'a 177 hekim ataması yapıldı

        Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda Samsun'a 177 yeni hekimin ataması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:41
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        Samsun'a 177 hekim ataması yapıldı
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        Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda Samsun'a 177 yeni hekimin ataması yapıldı.

        Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, yaptığı yazılı açıklamada, ataması yapılan hekimlere görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Sağlık Bakanlığı tarafından kura sonucu kente 177 yeni hekimin atamasının yapıldığını belirten Uras, "Bu hekimlerimizin 12'si uzman, 165'i ise pratisyen hekimlerimizden oluşuyor. Yeni atanan pratisyen hekimlerimizle birlikte Sağlık Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizdeki pratisyen hekim sayımız 846'ya yükselmiş oldu." ifadelerini kullandı.

        Uras, bu rakamların sunulan hizmetin güçlendirilmesi adına önemli olduğunu vurguladı, Sağlık Bakanlığına da Samsun'a verdiği bu destekten dolayı teşekkür etti.

        Ataması yapılan hekimlerin eğitimden geçtiğini ifade eden Mustafa Uras, "Bu hekimlerimizin oryantasyon eğitimlerini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde iki oturum halinde düzenlediğimiz programla tamamladık ve il genelinde hastanelerimizin acil servislerinde görev yapacak şekilde yerleştirme işlemlerini gerçekleştirdik. Yeni hekim arkadaşlarımızın acil servislerimize katacağı enerjiyle, hastanelerimizin acil hizmetleri daha etkili ve güçlü bir hale gelecektir. Atamaları yapılarak göreve başlayan tüm yeni ekip arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor, atamaların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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