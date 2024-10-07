Samsun'da 1123 okul servisi sürücüsü ve personeline trafik eğitimi verildi

Ekipler ayrıca 4 bin 642 okul servisini denetledi, 42 sürücüye 85 bin 133 trafik cezası uygulandı.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 1123 okul servisi sürücüsü ve personeline eğitim verilerek trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

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