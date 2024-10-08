Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları

        Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iş birliği içinde tarım ürünlerine önemli zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı tüm mahallelerde eş zamanlı ilaçlama yapma kararı aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iş birliği içinde tarım ürünlerine önemli zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı tüm mahallelerde eş zamanlı ilaçlama yapma kararı aldıklarını bildirdi.

        Gürsoy, mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, kahverengi kokarca zararlısının tarımın geleceği tehdit ettiğini, bu nedenle 44 mahallede topyekun ilaçlama kampanyası başlatacaklarını söyledi.

        Özellikle fındık üreticilerinin zararlıdan oldukça fazla etkilendiğini vurgulayan Gürsoy, "Bölgemizdeki en önemli geçim kaynağı olan fındık üretimi büyük tehlike altında. Bu tehdidi ciddiye almazsak hem ürün kayıplarımız artacak hem de ilçemizin ekonomisi ciddi zarar görecek." dedi.

        Zararlı ile mücadelenin başarılı olabilmesi için bölgedeki tüm muhtarların ve vatandaşların iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Gürsoy, "44 mahallemizde aynı anda ilaçlama yapma kararı aldık. Önümüzdeki cumartesi günü başlatacağımız çalışmada muhtarlarımızın ve halkımızın desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyorum. Hep birlikte bu zararlıyı kontrol altına almayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal da kahverengi kokarcanın zararları ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi vererek, "Kahverengi kokarca, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi verim kayıplarına neden oluyor. Bu zararlı, bitkilerin meyve ve yapraklarını delerek besleniyor ve ürünün kalitesini düşürüyor." dedi.

        Bugüne kadar Salıpazarı’nda 105 toplantı yaparak üreticileri kahverengi kokarcanın zararları ve mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Özdal, "Vatandaşlarımızın özellikle bahçelerinde düzenli ilaçlama yapmaları ve kokarcanın etkilerini azaltmak için önlemleri almaları büyük önem taşıyor. İlaçlama çalışmaları, profesyonel ekipler tarafından koordine edilecek ve tüm mahallelerde aynı anda yürütülecek. Çevresel etkilerin minimuma indirilmesi için gerekli tedbirler alınacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı

        Benzer Haberler

        Samsunspor'dan Süper Lig rekoru
        Samsunspor'dan Süper Lig rekoru
        Boyacılık eğitimi alan yükümlüler çalışma hayatına kazandırılıyor
        Boyacılık eğitimi alan yükümlüler çalışma hayatına kazandırılıyor
        Samsun'da 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        TEMA'dan "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne ziy...
        TEMA'dan "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne ziy...
        Samsun'da taksiyi gasbeden çocuklar yaptıkları kaza sonrası yakalandı
        Samsun'da taksiyi gasbeden çocuklar yaptıkları kaza sonrası yakalandı
        Vezirköprü'de 'İlçemizden Yetişenler' konferansı düzenlendi
        Vezirköprü'de 'İlçemizden Yetişenler' konferansı düzenlendi