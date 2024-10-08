Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iş birliği içinde tarım ürünlerine önemli zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı tüm mahallelerde eş zamanlı ilaçlama yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Gürsoy, mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, kahverengi kokarca zararlısının tarımın geleceği tehdit ettiğini, bu nedenle 44 mahallede topyekun ilaçlama kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Özellikle fındık üreticilerinin zararlıdan oldukça fazla etkilendiğini vurgulayan Gürsoy, "Bölgemizdeki en önemli geçim kaynağı olan fındık üretimi büyük tehlike altında. Bu tehdidi ciddiye almazsak hem ürün kayıplarımız artacak hem de ilçemizin ekonomisi ciddi zarar görecek." dedi.

Zararlı ile mücadelenin başarılı olabilmesi için bölgedeki tüm muhtarların ve vatandaşların iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Gürsoy, "44 mahallemizde aynı anda ilaçlama yapma kararı aldık. Önümüzdeki cumartesi günü başlatacağımız çalışmada muhtarlarımızın ve halkımızın desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyorum. Hep birlikte bu zararlıyı kontrol altına almayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal da kahverengi kokarcanın zararları ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi vererek, "Kahverengi kokarca, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi verim kayıplarına neden oluyor. Bu zararlı, bitkilerin meyve ve yapraklarını delerek besleniyor ve ürünün kalitesini düşürüyor." dedi.