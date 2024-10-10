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        "Ruh sağlığı, bireysel bir mesele değil, politik ve sosyal bir konudur"

        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkanı Doç. Dr. Meryem Vural Batık, eğitimde psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemli olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:23 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:28
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        "Ruh sağlığı, bireysel bir mesele değil, politik ve sosyal bir konudur"
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        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkanı Doç. Dr. Meryem Vural Batık, eğitimde psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemli olduğunu ifade etti.

        10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Meryem Vural Batık, toplumda ruh sağlığı bilincini artırmak amacıyla bu günün 1992'den bu yana kutlandığını belirtti.

        Doç. Dr. Batık, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Toplumda yaşanan olayların ruh sağlığımıza etkisi büyük. Özellikle son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal huzursuzluklar, ruh sağlığı alanındaki çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu durumların rehabilitasyon çalışmalarıyla ilişkilendirilmesi, toplumun bu alana ilgisini daha da artırdı. Ruh sağlığı, sadece bireysel bir mesele değil, aynı zamanda politik ve sosyal yönleri olan bir konudur."

        Eğitimde sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin, ruh sağlığının korunmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Batık, "Okullarda psikolojik danışmanlara erişim ve öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri, sorunların erken teşhis edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Velilere yönelik müşavirlik hizmetleri de bu sürecin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yeterli sayıda psikolojik danışman bulunmasının, öğrencilere sunulan psikolojik desteğin etkili olabilmesi açısından elzem olduğunu belirten Batık, "Toplumsal şiddetin önlenmesi ve ruh sağlığının korunmasında, eğitim ortamlarında sunulan önleyici ve iyileştirici psikolojik hizmetlerin büyük bir rolü vardır. Bu kapsamda, psikolojik danışman norm kadro düzenlemelerinin yapılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

        Batık, bedensel ve ruhsal sağlığın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

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