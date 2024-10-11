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        Samsun'da 2 araçta silah ve radar tespit cihazı ele geçirildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde 2 araçta, silah ve radar tespit cihazı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:17
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        Samsun'da 2 araçta silah ve radar tespit cihazı ele geçirildi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde 2 araçta, silah ve radar tespit cihazı bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulaması kapsamında durdurulan 2 araç arandı.

        Ekipler, araçlarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanmaya aparatı ile radar tespit cihazı ele geçirdi.

        Sürücüler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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