Samsun'da 2 araçta silah ve radar tespit cihazı ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde 2 araçta, silah ve radar tespit cihazı bulundu.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 2 araçta, silah ve radar tespit cihazı bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulaması kapsamında durdurulan 2 araç arandı.
Ekipler, araçlarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanmaya aparatı ile radar tespit cihazı ele geçirdi.
Sürücüler gözaltına alındı.
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