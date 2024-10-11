Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi (İtalya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Sipcic, Vujacic, Marusic, Jovovic, Kuc, Bakic, Camaj, Jovetic, Krstovic
SAMSUN
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