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        Samsun'da dolmuş ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'da dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 02:02 Güncelleme: 12.10.2024 - 02:02
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        Samsun'da dolmuş ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Samsun'da dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 55 D 1552 plakalı dolmuş ile 55 DB 215 plakalı hafif ticari araç, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Meskenler Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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