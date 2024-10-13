Avrupa'da ikinci olan bocce oyuncularının yeni hedefi Dünya Şampiyonası

VEYSEL ALTUN - İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası'ndan gümüş madalyayla dönen Eda Nur Kır ve Görkem Duran'ın şimdiki hedefi, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak.

İspanya'da 3-6 Ekim'de düzenlenen Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası'nda genç erkeklerde Görkem Duran, genç kızlarda da Eda Nur Kır, ikinci oldu.

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır ve mezun olan Duran, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında şimdi de Antalya'da kasım ayının ilk haftasında yapılacak Dünya Şampiyonası seçmelerine hazırlanıyor.

Görkem Duran, AA muhabirine, başarılarının düzenli antrenman yapmaları sayesinde geldiğini söyledi.

Şampiyonada çekişmeli maçlar olduğunu belirten Duran, "Hedefimiz şimdi dünya şampiyonu olmak. Allah nasip ederse onu da bir gün alacağız. Ben de okuldan mezun olan diğer arkadaşlarım gibi beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyorum. Öğretmen olup Gökhan hocam gibi sporcu yetiştirmek istiyorum." dedi.

Eda Nur Kır ise rakiplerinin zorlayıcı olduğunu ama finale kaldıklarını dile getirerek, "Eğer Avrupa Şampiyonası'nda derece yapabiliyorsak, Dünya Şampiyonası'nda da yaparız." ifadesini kullandı.