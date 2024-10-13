Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Avrupa'da ikinci olan bocce oyuncularının yeni hedefi Dünya Şampiyonası

        VEYSEL ALTUN - İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası'ndan gümüş madalyayla dönen Eda Nur Kır ve Görkem Duran'ın şimdiki hedefi, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da ikinci olan bocce oyuncularının yeni hedefi Dünya Şampiyonası
        ABONE OL
        ABONE OL

        VEYSEL ALTUN - İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası'ndan gümüş madalyayla dönen Eda Nur Kır ve Görkem Duran'ın şimdiki hedefi, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak.

        İspanya'da 3-6 Ekim'de düzenlenen Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası'nda genç erkeklerde Görkem Duran, genç kızlarda da Eda Nur Kır, ikinci oldu.

        Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır ve mezun olan Duran, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında şimdi de Antalya'da kasım ayının ilk haftasında yapılacak Dünya Şampiyonası seçmelerine hazırlanıyor.

        Görkem Duran, AA muhabirine, başarılarının düzenli antrenman yapmaları sayesinde geldiğini söyledi.

        Şampiyonada çekişmeli maçlar olduğunu belirten Duran, "Hedefimiz şimdi dünya şampiyonu olmak. Allah nasip ederse onu da bir gün alacağız. Ben de okuldan mezun olan diğer arkadaşlarım gibi beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyorum. Öğretmen olup Gökhan hocam gibi sporcu yetiştirmek istiyorum." dedi.

        Eda Nur Kır ise rakiplerinin zorlayıcı olduğunu ama finale kaldıklarını dile getirerek, "Eğer Avrupa Şampiyonası'nda derece yapabiliyorsak, Dünya Şampiyonası'nda da yaparız." ifadesini kullandı.

        Şampiyona sonrası Türkiye'de çok güzel karşılandıklarını ve gurur yaşadıklarını vurgulayan Kır, "Hem lise okuyorum hem de antrenmanlarımı okul çıkışlarında devam ettiriyorum. Şimdiden çalışmalarımıza başladık, devamının geleceğini umuyorum." diye konuştu.

        - Antrenör Gökhan Bozdemir: "En büyük arzumuz, dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmek"

        Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir ise şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

        Önceki yıllarda bir öğrencisinin Balkan şampiyonu olduğunu, bir öğrencisinin de 2022'de Avrupa şampiyonluğunu getirdiğine dikkati çeken Bozdemir, şunları kaydetti:

        "2024 yılında Allah bize iki Avrupa ikinciliği nasip etti. Bundan sonraki hedefimizde Dünya Şampiyonası var. Onun için çok iyi çalışıyoruz. Sporumuz dışarıda yapıldığı için hava şartlarından olumsuz etkilendiğimiz dönemler oluyor. Çünkü kapalı bir bocce sahamız yok ama çocuklarımız, gençlerimiz çok azimli, çok istekliler, çalışıyorlar. Hepsi de köylerinden gelip çalışıyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ediyorlar. Kasım ayında dünya şampiyonası seçmeleri var. En büyük arzumuz, dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmek, milli marşımızı söylemek."

        Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Kulleş Çelebi de öğrencilerine ellerinde gelen desteği verdiklerini belirterek, "Bu süreçten sonra Dünya Şampiyonası için öğrencilerimiz Eda Nur Kır ve Görkem Duran seçmelere katılma hakkı elde etti. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        "CIA'in teklifini reddettim"
        "CIA'in teklifini reddettim"
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Çiftler buluştu
        Çiftler buluştu
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı

        Benzer Haberler

        Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Samsun'da 1200 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 1200 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 49 bin 98 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 49 bin 98 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        AK Partili Karaaslan, Samsun'da ilçe kongresinde konuştu:
        AK Partili Karaaslan, Samsun'da ilçe kongresinde konuştu:
        AK Parti Terme İlçe Başkanlığına yeniden İsa Baş seçildi
        AK Parti Terme İlçe Başkanlığına yeniden İsa Baş seçildi