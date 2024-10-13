Samsun'da 1 kilo 446 gram sentetik uyuşturucu ile 508 sentetik ecza ele geçirildi

Uygulamalarda ayrıca, "TCK 191" suçundan aranan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (44), "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay hapis ve 8 bin 320 lira para cezası bulunan Z.A. (30) yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakakent'te gerçekleştirilen bir uygulamada ise K.S. isimli şüpheliden 1 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yapılan aramada 221 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uygulama ve operasyonlarda 1 kilo 446 gram sentetik uyuşturucu ile 508 sentetik ecza ele geçirildi.

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