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        Vezirköprü'de silah kaçaklığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:56
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        Vezirköprü'de silah kaçaklığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İlçede yapılan operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet 7.65 mm çapında, 77 adet ise 9.65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.Ş, M.Ş, A.İ. ve A.K. hakkında 6136 Sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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