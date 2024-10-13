Vezirköprü'de silah kaçaklığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İlçede yapılan operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet 7.65 mm çapında, 77 adet ise 9.65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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