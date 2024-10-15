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        Samsun'da beyaz baston kullanan yayalara sürücülerin duyarlılığı test edildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:16
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        Samsun'da beyaz baston kullanan yayalara sürücülerin duyarlılığı test edildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, beyaz baston kullanan görme engelli bireyler karşıdan karşıya geçerken sürücülerin duyarlılığı test edildi.

        İstiklal Caddesi'nde beyaz bastonuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan görme engelli yayaya yol veren sürücülere teşekkür mektubu ve çikolata takdim edildi, duyarsız sürücülere ise yayalara yol vermeleri gerektiği hatırlatılarak, "Bu bir beyaz baston, sizi kınıyoruz!" denildi.

        Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, yaptığı açıklamada, görme engelli bireylerin karşıdan karşıya geçişlerinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

        Gürbüz, "Bizim en önemli sorunlarımızdan biri erişim. Işıklı trafik lambalarının olmadığı yerlerde sürücülerin hassasiyetini ön plana çıkartmak istedik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri ile birlikte böyle bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Bazı sürücüler kurallara uyarak teşekkür mektubu aldı, uymayanlar ise öğrenciler tarafından uyarıldı. Dileğimiz, toplumun her noktasında görme engellilerimize daha fazla hassasiyet gösterilmesi ve herkesin kaliteli, konforlu bir yaşam sürmesidir." ifadelerini kullandı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Samet Bilgen, görme engellilerle ilgili toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

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