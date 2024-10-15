Havza'da DOKAP destekli bilim, kültür ve sanat atölyeleri kuruluyor

Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi" kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) yüzde 100 hibe destekli bilim, kültür ve sanat atölyeleri kuruluyor.

Daha önce DOKAP binasında Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından imzalanan Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi kapsamında ilçenin önemli tarihi mekanlarından Merkez İlkokulunun kullanılmayan eski okul binasında yüzde 100 hibe destekli bilim, kültür ve sanat atölyeleri kuruluyor.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ projenin 950 bin liralık bütçeye sahip olduğunu dile getirerek, "Bütçenin tamamı DOKAP tarafından karşılanacak. 21. yüzyıl yeterliliklerini kazandırarak öğrencilerin kişisel ve akademik gelişmelerine olumlu katkı sağlamayı amaçladık. Ayrıca bu roje ile iki yıldır kullanılmayan ve Milli Mücadelemiz için önemli çalışmaların yapıldığı Havza halkı tarafından Taş Mektep adı ile de bilinen Merkez İlkokulu eski binamız artık aktif olarak kullanılır hale gelecek. Projemizin hayata geçirilmesinde bizlere destek olan Havza Kaymakamımız Sayın Mustafa Ayvat ve DOKAP idaresine teşekkür ederim." dedi.